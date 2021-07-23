Людей в Сочи предупредили об эвакуации из-за ливней

Власти курортного Сочи предупредили жителей и гостей города о возможной эвакуации в Хостинском районе из-за сильных ливней и разливов рек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию муниципалитета.
По имеющимся данным, в городе
Также проблемным остаётся участок в районе реки Западный Дагомыс. Однако сообщений о серьёзных происшествиях в результате непогоды пока не поступало.
Из-за дождей в регионе налюдаются сложности с движением транспорта, люди вытаются добираться до места назначения пешком. Местами в городе подтоплены тротуары и презжая часть.
По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, непогода продержится в регионе как минимум до 26 июля.
Ранее сообщалось, что ливень в Сочи разрушил набережную, река вышла из берегов.