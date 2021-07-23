Людей в Сочи предупредили об эвакуации из-за ливней

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Власти курортного Сочи предупредили жителей и гостей города о возможной эвакуации в Хостинском районе из-за сильных ливней и разливов рек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию муниципалитета.

По имеющимся данным, в городе работают сирены. Наблюдается подъём рек Кудепста и Хоста. Власти готовы к эвакуации местных жителей.

Также проблемным остаётся участок в районе реки Западный Дагомыс. Однако сообщений о серьёзных происшествиях в результате непогоды пока не поступало.

Из-за дождей в регионе налюдаются сложности с движением транспорта, люди вытаются добираться до места назначения пешком. Местами в городе подтоплены тротуары и презжая часть.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, непогода продержится в регионе как минимум до 26 июля.

Ранее сообщалось, что ливень в Сочи разрушил набережную, река вышла из берегов.