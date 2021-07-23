Ливень в Сочи разрушил набережную, река вышла из берегов

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Оперштаб на Кубани сообщил о разрушительном ливне в Сочи: была размыта подпорная стена и брусчатка на пляже. Погода в городе резко ухудшилась 23 июля.

В результате шторма частично разрушена подпорная стена и брусчатка на набережной пляжа Лоо, — говорится в сообщении.

Для устранения последствий ливня на набережную были привлечены 90 сотрудников оперативных служб, 37 единиц техники. Арендатор пляжа также собирается принять участие в восстановлении брусчатки.

Также ТАСС сообщил , что река Дагомыс в Сочи вышла из берегов из-за дождей. Автомобильное движение из Адлера в Сочи было остановлено.

На выезде из [Адлерского] района в направлении центра Сочи (км 198-й — км 199-й, А-147) лавинообразный приход ливневого стока с вышележащего рельефа на проезжую часть привёл к остановке движения с 21:55 мск, — рассказали в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

Транспорт между Сочи и Адлером пока ходит.

Ранее сообщалось, что до конца 23 июля в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий.