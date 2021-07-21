Смерчи и град: в Сочи объявили штормовое предупреждение

До конца 23 июля в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Синоптики ожидают , что над городом пройдут сильные дожди, ливни с грозами и градом. Кроме того, на море на участке Магри — Весёлое могут сформироваться смерчи.

В реках вода может подняться до «неблагоприятных отметок», а в горной зоне повышается риск схода селей.

Все экстренные службы города перевели на усиленный режим работы. Жителям и туристам рекомендуют отказаться от отдыха у воды и не оставлять машины под шаткими конструкциями и деревьями.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец оценил вероятность стихийных бедствий в Центральной России. Специалист заметил, что центру ничего не грозит, а вот южным регионам страны стоит приготовиться. Он уточнил, что процесс погодных изменений начнётся с западной части юга страны и будет двигаться на восток.

Специалист отметил, что говорить о больших масштабах наводнений в южных регионах страны не приходится. Тем не менее угроза подтоплений не исключена.