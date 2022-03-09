Луганскинформцентр: в Луганске произошёл мощный взрыв

В Луганске произошёл мощный взрыв. Звук разрыва был слышен во всех районах города, ощущалась сильная ударная волна, сообщает Луганский информационный центр.

Обстоятельства произошедшего уточняются . Пока неизвестно, есть ли пострадавшие или погибшие в результате взрыва.

7 марта на нефтебазе в Луганске прогремел мощный взрыв. Затем начался пожар, столб чёрного плотного дыма был заметен с разных точек города. Местные власти не исключили диверсию со стороны ВСУ.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее заявил, что боевики украинского нацбaтальона «Азов» взорвали жилой дом в Мариуполе. Националисты привели в действие взрывное устройство на бульваре Меотиды. Это произошло сразу после того, как в СМИ появилась информация о предоставлении гуманитарных коридоров для мирных жителей города, желающих покинуть место боевых действий.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что солдаты-срочники не участвуют и не будут участвовать в спецоперации на Украине. Дополнительный призыв резервистов из запаса также не будет проводиться.

Путин подчеркнул, что с поставленными задачами справляются профессиональные военные. Он выразил уверенность в том, что у них получится обеспечить безопасность и мир для народа своей страны.