Крупный пожар произошёл на предприятии в Иркутской области

Цех по производству палет загорелся в Иркутской области. Площадь пожара составила более двух тысяч квадратных метров.
Инцидент произошёл в промзоне микрорайона Северный. По данным экстренных служб, горела кровля одноэтажного здания. В тушении пожара были задействованы 26 человек и девять единиц техники. Возгорание ликвидировано,
Официальный представитель администрации Чунского района Светлана Борисевич на своей странице в соцсети «ВКонтакте» уточнила, что пожар произошёл в трехэтажном железобетонном здании. Его тушение осложнялось отсутствием поблизости источников пожарного водоснабжения. Кроме того, существовала угроза распространения огня.
Пострадавших в результате инцидента нет. По факту происшествия инспекторы госпожнадзора проведут проверку в отношении собственника предприятия.
Ранее NEWS.ru писал, что административное здание горело в промзоне Подмосковья. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. К его тушению были привлечены 48 человек и 13 единиц техники.
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