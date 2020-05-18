Крупный пожар произошёл на предприятии в Иркутской области

https://static.news.ru/photo/99659aec-3d73-11ea-afcf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цех по производству палет загорелся в Иркутской области. Площадь пожара составила более двух тысяч квадратных метров.

Инцидент произошёл в промзоне микрорайона Северный. По данным экстренных служб, горела кровля одноэтажного здания. В тушении пожара были задействованы 26 человек и девять единиц техники. Возгорание ликвидировано, сообщает РИА Новости.

Официальный представитель администрации Чунского района Светлана Борисевич на своей странице в соцсети «ВКонтакте» уточнила, что пожар произошёл в трехэтажном железобетонном здании. Его тушение осложнялось отсутствием поблизости источников пожарного водоснабжения. Кроме того, существовала угроза распространения огня.

Пострадавших в результате инцидента нет. По факту происшествия инспекторы госпожнадзора проведут проверку в отношении собственника предприятия.

Ранее NEWS.ru писал, что административное здание горело в промзоне Подмосковья. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. К его тушению были привлечены 48 человек и 13 единиц техники.