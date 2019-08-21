Коллега чиновника, застрелившего свою жену в Челябинской области, депутат Собрания депутатов Локомотивного городского округа Эдуард Атаньев рассказал News.ru о подробностях личной жизни подозреваемого.
Был ли агрессивен? Нет, никогда. Он даже не пьёт, насколько я знаю. Когда-то раньше выпивал, а сейчас даже на праздниках не выпивает. С женой нормально вроде было, — сказал Атаньев.
Как ранее писал News.ru, депутат городского собрания Локомотивного от «Единой России» Азат Зарипов в ночь на 21 августа застрелил свою жену.