Калининградские врачи спасли мальчика, впавшего в кому после падения в люк

В Калининграде врачи детской областной больницы спасли ребёнка, который впал в кому после падения в люк с водой.
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После проведения в течение нескольких часов необходимых реанимационных мероприятий бригадой врачей с применением аппарата искусственной вентиляции лёгких состояние ребёнка стабилизировалось, — сообщили в пресс-службе.
Мальчика перевели в обычную палату отделения неврологии. Он уже идёт на поправку.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Московской области пятилетняя девочка выпала из окна жилого дома. Трагедия произошла в Подольске.
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