Происшествия

Пятилетняя девочка выпала из окна жилого дома в Подмосковье

14:38, 06 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Московской области пятилетняя девочка выпала из окна жилого дома. Трагедия произошла в Подольске.

В жилом доме в Подольске, пока мать ребёнка находилась в другой комнате, пятилетняя девочка сама открыла окно, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна на улицу с высоты пятого этажа, — сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

Мать девочки, услышав крики, побежала вниз и вызвала медиков, однако спасти ребёнка не удалось.

Ранее, как писал NEWS.ru, на улице Талалихина в столице из окна жилого дома выпали двое несовершеннолетних. В квартире, по предварительным данным, находились родственники, которые не уследили за детьми. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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