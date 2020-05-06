Пятилетняя девочка выпала из окна жилого дома в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/ac4ccde6-8f90-11ea-9dbe-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Московской области пятилетняя девочка выпала из окна жилого дома. Трагедия произошла в Подольске.
В жилом доме в Подольске, пока мать ребёнка находилась в другой комнате, пятилетняя девочка сама открыла окно, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна на улицу с высоты пятого этажа, — сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.
Мать девочки, услышав крики, побежала вниз и вызвала медиков, однако спасти ребёнка не удалось.
Ранее, как писал NEWS.ru, на улице Талалихина в столице из окна жилого дома выпали двое несовершеннолетних. В квартире, по предварительным данным, находились родственники, которые не уследили за детьми. Обстоятельства трагедии устанавливаются.