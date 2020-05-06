Пятилетняя девочка выпала из окна жилого дома в Подмосковье

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Главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Смоленской области заключена под стражу по подозрению в получении взятки. В отношении неё возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, сотрудница ведомства получила от предпринимателя 450 тысяч рублей. Деньги были выплачены в обмен на непривлечение к административной ответственности за работу магазина во время действия ограничительных мер из-за...