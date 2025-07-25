Под Калугой, где дети-мигранты изнасиловали маленькую девочку, прошел рейд

В деревне Кривское Калужской области, что находится под Обнинском, рано утром 23 июля прошел рейд против нелегальных мигрантов, сообщила NEWS.ru местная жительница Анна. Она добавила, что многих задержали и увезли в автобусах. По ее словам, после этого жители деревни собрались у администрации. Ранее в деревне два ребенка-мигранта изнасиловали четырехлетнюю девочку.

В среду с 5 по 8 утра в деревне был большой рейд по мигрантам. Многих увезли из деревни в автобусах. Затем местные жители собрались у администрации. Там же были глава и директор школы, — рассказала Анна.

Она сообщила, что директор отвечала, что не получала жалоб на этих детей, но на руках у родителей есть доказательства обратного (копия их коллективного заявления в школу есть в распоряжении NEWS.ru). Глава поселения, как считает Анна, «на все закрывает глаза».

И разве не он должен бить тревогу, что в его поселении развелось столько нелегалов? Если бы директор школы реагировала на жалобы, которые поступали на этого мальчика, привела бы инспекцию по делам несовершеннолетних, опеку, то он давно бы стоял ни учете и был под особым контролем, — выразила мнение Анна.

По ее словам, в деревне живет множество подобных семей. Как правило, только отцы знают русский язык, мамы и дети — нет. Одному медсестра запретила ходить в детский сад, потому что у него не было прививок.

Ранее сообщалось, что жители деревни Кривское пожаловались на беспредел детей-мигрантов. По их словам, один из них, гуляя по улицам, будто специально ссорился с местными ребятами, угрожая им ножом. Другой мальчик, учащийся в начальном классе, рассказывал, что хочет зарезать всех неверных. На девятилетнего ребенка, который изнасиловал четырехлетнюю девочку, родители уже жаловались — в первый раз в прошлом ноябре.