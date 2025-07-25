Жители калужской деревни пожаловались на беспредел детей мигрантов

Некоторые малолетние мигранты, живущие в деревне Кривское Калужской области под Обнинском, угрожают русским расправой, сообщила NEWS.ru местная жительница Ольга. Женщина добавила, что иногда они гуляют по улицам с ножом, провоцируют и угрожают прохожим.

Подросток-таджик, гуляя по улицам, будто специально ссорился с местными ребятами. В качестве главного аргумента он угрожал им ножом. Однажды мой сын, учащийся в начальной школе, вернулся с уроков и пожаловался: «Мама, мой одноклассник угрожает зарезать всех неверных», — рассказала женщина.

Она уточнила, что была вынуждена забрать своих детей из школы, расположенной в деревне. Ольга объяснила, что «слишком много в ней стало учащихся, плохо говорящих на русском языке». По ее мнению, от этого страдает качество обучения и дисциплина.

В окрестностях нашей деревни множество производств — два молочных завода, конфетная фабрика и другие. Возможно, из-за этого в последние три-четыре года мигрантов в деревне стало больше, — резюмировала Ольга.

Ранее сообщалось, что в этой деревне двое малолетних мигрантов девяти и 11 лет изнасиловали четырехлетнюю девочку. По словам члена Совета по правам человека Кирилла Кабанова, их семьи задержаны, им грозит уголовное дело и депортация. Ситуацию взял под особый контроль Александр Бастрыкин.