Израиль сообщил об атаке из сектора Газа

https://static.news.ru/photo/9b6348e8-26ee-11eb-b137-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ashraf Amra/Global Look Press

Израильская армия сообщила о о двух ракетах, запущенных из сектора Газа по южной и центральной частям страны.

Система ПВО «Железный купол» выпустила ракеты-перехватчики, передаёт РИА Новости.

2 rockets were fired from Gaza toward central and southern Israel earlier tonight. pic.twitter.com/3fFW23PvBz — Israel Defense Forces (@IDF) November 15, 2020

Две ракеты были запущены из сектора Газа по территории Израиля. Одна ракета не активировала предупреждения в городе Ашдод, так как в этом не было необходимости. Другая ракета активировала срабатывание сирен, которые прозвучали в Ашдоде и районе Шефела, — говорится в сообщении пресс-службы армии.

Уточняется, что одна из ракет упала на незастроенной территории недалеко от Ашдода, угрозы падения ракеты в черте города не было.

Данных о пострадавших нет.

Система ПВО Израиля «Железный купол» смогла перехватить 20 октября запущенную из сектора Газа ракету, писал NEWS.ru.