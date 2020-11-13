Израиль сообщил об атаке из сектора Газа

Две ракеты были запущены из сектора Газа по территории Израиля. Одна ракета не активировала предупреждения в городе Ашдод, так как в этом не было необходимости. Другая ракета активировала срабатывание сирен, которые прозвучали в Ашдоде и районе Шефела, — говорится в сообщении пресс-службы армии.
Уточняется, что одна из ракет упала на незастроенной территории недалеко от Ашдода, угрозы падения ракеты в черте города не было.
Данных о пострадавших нет.
Система ПВО Израиля «Железный купол» смогла перехватить 20 октября запущенную из сектора Газа ракету, писал NEWS.ru.