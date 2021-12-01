Избивший соседа экс-депутат заявил, что защищался

Бывший депутат из Петрозаводска Алексей Зюзин признал участие в драке, но заявил, что его вынудили защищаться, сообщает телеканал «360». Появившийся в сети видеоролик, где он бьёт соседа, экс-депутат объяснил монтажом, который сделала жена второго участника конфликта.

Люди спровоцировали, пришли, я не нарушал никаких правил. Люди оскорбили: «Сволочи, заткнитесь». Вдвоём мы сидели, (соседи — ред. NEWS.ru) ломились в дверь. Он меня первый ударил, нанёс мне сотрясение мозга, сломал нос. Мне пришлось дать сдачи, — рассказал Зюзин.

Он добавил, что если бы кого-то избил, его бы уже посадили. Но, по словам Зюзина, уголовного дело заведено в отношении соседа по статье «Хулиганство».

Драка произошла 30 апреля, а видеозапись появилась в декабре. На ней видно, как один мужчина разбивает другому лицо руками и ногами.

Ранее в Бурятии оштрафовали депутата, избившего школьника. Кяхтинский районный суд Республики Бурятия назначил заместителю председателя районного совета депутатов Виктору Анчикову штраф в размере пяти тысяч рублей за нанесение побоев. Как утверждает потерпевший, Аничков ударил его лбом о парту, затем схватил за руку, волоком потащил к проходу и бросил на стулья задней парты. У мальчика были выявлены ссадины, гематомы на левой руке, а также шишка на лбу.