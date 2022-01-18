Из-за угроз минирования эвакуировали школы в трёх городах России

Учащихся и персонал школ Биробиджана, Красноярска и Хабаровска эвакуировали из-за угроз минирования, сообщили пресс-службы региональных властей. Ранее подобные угрозы уже поступали в учебные заведения Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Тюмени и ряда других городов РФ. Силовики считают, что сообщения поступали из-за рубежа.

Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили по электронной почте <...> По каждому сообщению правоохранительные органы проводят комплекс мероприятий по проверке поступившей информации. Также устанавливаются лица, причастные к анонимным сообщениям о минировании зданий, - сказал первый заместитель главы мэрии Биробиджана Константин Ананьев.

В свою очередь, начальник отдела общего образования Хабаровска Алексей Соболев заявил , что в городе эвакуировано 47,6 тысяч учащихся и 3,3 тысячи персонала из 70 школ. По его словам, более половины учебных заведений проверили кинологи, опасных предметов обнаружено не было.

Как сообщил Telegram-каналу «Борус» глава ГУВД Красноярского края Александр Речицкий, в Красноярске эвакуировали 122 школы. По его словам, по каждому факту ложного сообщения будет возбуждено уголовное дело, учебные заведения будут взяты под круглосуточную охрану.

После новогодних каникул сообщения о минировании поступали в учебные заведения ряда российских городов. В частности, из-за угроз эвакуировали школы Красноярска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Как заявили в УФСБ Свердловской области, массовые «минирования» учебных заведений в регионе были инициированы лицами из-за рубежа. Их целью было посеять панику.