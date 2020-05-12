Происшествия

Источник: жертвы пожара в больнице в Петербурге отравились угарным газом

20:47, 12 мая 2020 14
Фото: Валентин Егоршин/РИА Новости

По предварительным данным, причиной смерти пяти пациентов в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге стало отравление угарным газом. Об этом сообщил источник в следственных органах.

Причиной смерти, предварительно, всех пятерых стало отравление угарным газом, — сказал собеседник ТАСС.

При этом четыре человека из пяти жертв пожара находились в одной палате реанимационного отделения.

Несколько человек стали жертвами пожара, вспыхнувшего 12 мая в больнице Святого Георгия в Северной столице. Очаг возгорания находился в отделении реанимации медучреждения. Пациент больницы поговорил с журналистами о том, как вели себя медики во время пожара. По словам мужчины, персонал сработал чётко, организованно и «выше всяких похвал».

Как писал NEWS.ru, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что большего количества жертв при пожаре в больнице Святого Георгия удалось избежать благодаря профессионализму и героизму медперсонала отделения реанимации.

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