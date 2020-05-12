Губернатор Петербурга назвал предварительную причину пожара в больнице

https://static.news.ru/photo/39755cf2-9463-11ea-968d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Беглов/vk.com

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал возгорание аппарата ИВЛ предварительной причиной пожара в больнице, унесшего жизни пяти пациентов.

По его словам, могло произойти короткое замыкание, передаёт РИА Новости.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования. Один из аппаратов ИВЛ загорелся, — сказал он в видеообращении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что несколько человек стали жертвами пожара, вспыхнувшего 12 мая в больнице Святого Георга в Северной столице. Очаг возгорания находился в отделении реанимации медучреждения. Пациент больницы поговорил с журналистами о том, как вели себя медики во время пожара. По словам мужчины, персонал сработал чётко, организованно и «выше всяких похвал».