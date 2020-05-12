Губернатор Петербурга назвал предварительную причину пожара в больнице

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал возгорание аппарата ИВЛ предварительной причиной пожара в больнице, унесшего жизни пяти пациентов.
По его словам, могло произойти короткое замыкание,
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования. Один из аппаратов ИВЛ загорелся, — сказал он в видеообращении.
Ранее NEWS.ru писал о том, что несколько человек стали жертвами пожара, вспыхнувшего 12 мая в больнице Святого Георга в Северной столице. Очаг возгорания находился в отделении реанимации медучреждения. Пациент больницы поговорил с журналистами о том, как вели себя медики во время пожара. По словам мужчины, персонал сработал чётко, организованно и «выше всяких похвал».
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