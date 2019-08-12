https://static.news.ru/photo/0763a68c-bd87-11e9-88f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mikhail Pletsky/Russian Look

Грузовой поезд на полном ходу врезался в тепловоз в районе киргизского города Токмока.

Уточняется, что гружёный песком поезд ударил стоящий на путях тепловоз, в результате оба сошли с рельсов. Жертв и пострадавших нет, передаёт РИА Новости .

На месте происшествия работают сотрудники полиции и железной дороги, причины произошедшего выясняются.

Как писал News.ru ранее, три человека погибли в результате столкновения поезда с автомобилем в Бурятии. ДТП произошло в районе станции Боярский на участке Слюдянка-2 — Улан-Удэ.