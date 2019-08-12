Грузовой поезд на полном ходу врезался в тепловоз в районе киргизского города Токмока.
Уточняется, что гружёный песком поезд ударил стоящий на путях тепловоз, в результате оба сошли с рельсов. Жертв и пострадавших нет, передаёт РИА
На месте происшествия работают сотрудники полиции и железной дороги, причины произошедшего выясняются.
Как писал News.ru ранее, три человека погибли в результате столкновения поезда с автомобилем в Бурятии. ДТП произошло в районе станции Боярский на участке Слюдянка-2 — Улан-Удэ.