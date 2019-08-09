https://static.news.ru/photo/bd45fab2-bcd9-11e9-aa11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения группы лиц на сотрудников Росгвардии. Инцидент произошёл в Ульяновске.

По данным ведомства , злоумышленников было более 10 человек. Конфликт разгорелся после того, как росгвардейцы задержали молодого человека за совершение административного правонарушения. За него вступилась группа неизвестных. Они нанесли сотрудникам ведомства телесные повреждения, а также пытались завладеть табельным оружием. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Оно расследуется по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Злоумышленники задержаны.

Ранее News.ru писал, что в Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии, которые пытались проверить его документы. Мужчина, убегая от полицейских на велосипеде, скрылся в лесу, откуда начал стрелять по ним из травматического пистолета. Мужчине удалось ранить одного росгвардейца. Преступник был задержан с применением табельного оружия. При нём, помимо травматического пистолета, был обнаружен сигнальный пистолет.