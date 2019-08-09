https://static.news.ru/photo/bd45fab2-bcd9-11e9-aa11-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения группы лиц на сотрудников Росгвардии. Инцидент произошёл в Ульяновске.
По данным ведомства, злоумышленников было более 10 человек. Конфликт разгорелся после того, как росгвардейцы задержали молодого человека за совершение административного правонарушения. За него вступилась группа неизвестных. Они нанесли сотрудникам ведомства телесные повреждения, а также пытались завладеть табельным оружием. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Оно расследуется по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Злоумышленники задержаны.
Ранее News.ru писал, что в Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии, которые пытались проверить его документы. Мужчина, убегая от полицейских на велосипеде, скрылся в лесу, откуда начал стрелять по ним из травматического пистолета. Мужчине удалось ранить одного росгвардейца. Преступник был задержан с применением табельного оружия. При нём, помимо травматического пистолета, был обнаружен сигнальный пистолет.