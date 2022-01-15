Главу представительства «Аэрофлота» в Томске заподозрили в мошенничестве

Уголовное дело открыли в отношении главы представительства «Аэрофлота» в Томске. Его подозревают в фиктивном трудоустройстве знакомой, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Томской области.

Фигурант в феврале 2020 года трудоустроил свою знакомую на должность диспетчера по контролю за подготовкой воздушных судов к вылету, достигнув при этом договорённости о том, что фактически исполнять обязанности по указанной должности ей не придётся, а денежными средствами, перечисляемыми ПАО «Аэрофлот» в качестве заработной платы, он будет распоряжаться по своему усмотрению, — отмечается в сообщении.

Таким образом с февраля 2020 года по июль 2021 года глава представительства получил около 1 млн рублей. Деньги потратил по своему усмотрению. Следствие считает, что он причинил «Аэрофлоту» имущественный ущерб в крупном размере.

Уголовное дело завели по факту мошенничества, совершённого лицом с использованием служебного положения, в крупном размере.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищении нескольких миллионов рублей, выделенных на лётные испытания для обеспечения грузопотока на МКС. Договор о его обеспечении был заключён между Роскосмосом и ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры». По факту никакие испытания не проводились.