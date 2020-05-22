Глава пакистанского банка чудом выжил при крушении пассажирского A-320

Ранее NEWS.ru писал, что экстренные службы Пакистана спасли, по предварительным данным, 15–20 человек из-под обломков на месте авиакатастрофы самолёта A-320. Восемь пострадавших госпитализированы.
Лайнер разбился недалеко от международного аэропорта пакистанского города Карачи. Airbus A-320 следовал из Лахора. После крушения воздушное судно загорелось. По данным СМИ, на борту лайнера могли находиться 99 пассажиров и 8 членов экипажа. Самолёт упал в 4 км от аэропорта, перед крушением пилоты сообщили о неисправности шасси. Лайнер сделал несколько кругов перед посадкой и рухнул прямо на жилые дома.