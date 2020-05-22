Глава пакистанского банка чудом выжил при крушении пассажирского A-320

https://static.news.ru/photo/8ec06f54-9c28-11ea-82e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/TOKCityOfLights

Президент Банка Пенджаба Зафар Масуд чудом выжил в авиакатастрофе с самолётом Airbus A-320 «Пакистанских авиалиний».

Об этом сообщает The Times of Karachi в Telegram.

President of Bank of Punjab Zafar Masood miraculously survived in PIA Plane crash. Letâs pray for everyone who were in plane and at their homes. #PIAPlane #PlaneCrash pic.twitter.com/Siyg2dgva0 — The Times of Karachi (@TOKCityOfLights) May 22, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что экстренные службы Пакистана спасли, по предварительным данным, 15–20 человек из-под обломков на месте авиакатастрофы самолёта A-320. Восемь пострадавших госпитализированы.

Лайнер разбился недалеко от международного аэропорта пакистанского города Карачи. Airbus A-320 следовал из Лахора. После крушения воздушное судно загорелось. По данным СМИ, на борту лайнера могли находиться 99 пассажиров и 8 членов экипажа. Самолёт упал в 4 км от аэропорта, перед крушением пилоты сообщили о неисправности шасси. Лайнер сделал несколько кругов перед посадкой и рухнул прямо на жилые дома.