https://static.news.ru/photo/e0fa54fe-e8e3-11e9-ab12-fa163e074e61_660.jpg Фото: 27.mchs.gov.ru

Генеральная прокуратура считает причиной случившегося палаточном лагере для детей «Холдоми» некачественную проверку места перед его открытием, сообщила прокурор управления по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних ГУ по надзору за соблюдением федерального законодательства ГП Екатерина Кривонис.

По её словам, из-за этого также были возвращены дети из лагеря «Лесная сказка» в Рязанской области.

Не все условия были проконтролированы, и отдых детей был досрочно прекращён. В срочном порядке принимались меры по организации их отдыха в других организациях, — уточнила она.

Кривонис подчеркнула, что прокуроры выявляют множество нарушений и в области организации питания детей. Так, по итогам летней оздоровительной кампании текущего года зафиксировано свыше 10 случаев массового отравления.

Помимо этого, прокуроры сообщают о ненадлежащем оказании медпомощи, отсутствии в штате лагерей медработников и необходимого количества лекарственных препаратов, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, ранее заместитель главы МЧС России, главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Игорь Кобзев сообщил, что причиной пожара в лагере «Холдоми», в результате которого погибли четверо детей, стала аварийная работа электросетей.

Пожар в лагере «Холдоми», в котором находились 189 детей, случился в ночь на 23 июля. Из 26 палаток полностью выгорели 20. Это случилось всего за шесть минут. На месте погибла 11-летняя девочка, ещё трое детей умерли в больнице.