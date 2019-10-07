https://static.news.ru/photo/956f0710-e8dd-11e9-be8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС РФ/РИА Новости

Причиной пожара в лагере «Холдоми», в результате которого погибли четверо детей, стала аварийная работа электросетей. Об этом заявил заместитель главы МЧС России, главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Игорь Кобзев.

Причина пожара в лагере «Холдоми» — аварийный режим работы электросетей, — цитирует его ТАСС .

Пожар в лагере «Холдоми», в котором находились 189 детей, случился в ночь на 23 июля. Из 26 палаток полностью выгорели 20. Это случилось всего за шесть минут. На месте погибла 11-летняя девочка, ещё трое детей умерли в больнице.

Ранее Хабаровский краевой суд принял решение удовлетворить апелляционную жалобу и изменить меру пресечения сотруднику МЧС Эдуарду Новгородцеву, которому предъявлены обвинения в халатности при проведении проверки в палаточном лагере. Фигуранта уголовного дела поместили под домашний арест, писал News.ru.