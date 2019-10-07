https://static.news.ru/photo/f0d68638-e8d7-11e9-82d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: 27.mchs.gov.ru

Хабаровский краевой суд принял решение удовлетворить апелляционную жалобу и изменить меру пресечения сотруднику МЧС Эдуарду Новгородцеву, которому предъявлены обвинения в халатности при проведении проверки в палаточном лагере «Холдоми».

По словам представителя суда, фигуранта перевели под домашний арест, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев заявил, что запрещать работу детских палаточных лагерей в России МЧС не планирует. По его словам, в случае запрета такого формата отдыха в стране появятся «подпольные лагеря».

Пожар в лагере «Холдоми», в котором находились 189 детей, случился в ночь на 23 июля. Из 26 палаток полностью выгорели 20. Это случилось всего за шесть минут. На месте погибла 11-летняя девочка, ещё трое детей умерли в больнице.