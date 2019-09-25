Запрещать работу детских палаточных лагерей в России МЧС не планирует. Об этом сообщил глава Департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев.
Нет, ни в коем случае. Как можно что-то запрещать, когда это широко используется и уже стало одной из форм отдыха, — цитирует РИА Новости ответ Еникеева на вопрос о возможном запрете палаточных лагерей.
Представитель МЧС пояснил, что в случае запрета такого формата отдыха, в стране появятся «подпольные лагеря».
Надо регулировать процесс, а не запрещать, — резюмировал Еникеев.