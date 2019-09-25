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Запрещать работу детских палаточных лагерей в России МЧС не планирует. Об этом сообщил глава Департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев.

Нет, ни в коем случае. Как можно что-то запрещать, когда это широко используется и уже стало одной из форм отдыха, — цитирует РИА Новости ответ Еникеева на вопрос о возможном запрете палаточных лагерей.

Представитель МЧС пояснил, что в случае запрета такого формата отдыха, в стране появятся «подпольные лагеря».

Надо регулировать процесс, а не запрещать, — резюмировал Еникеев.

Как писал News.ru, после пожара в детском лагере «Холдоми», произошедшем в ночь на 23 июля под Хабаровском, МЧС введёт требования пожарной безопасности к палаткам.

Представители прокуратуры региона сообщили, что по результатам проверки есть серьёзные претензии к надзорным и контролирующим органам. Позднее надзорное ведомство внесло хабаровскому губернатору Сергею Фургалу представление с требованием устранить нарушения, способствовавшие пожару в «Холдоми».