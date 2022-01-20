Трое задержаны по делу о мошенничестве при оценке рисков в метро Петербурга

В Санкт-Петербурге задержали трёх человек по делу о мошенничестве на 66 млн рублей при оценке рисков в городском метрополитене. В числе задержанных — главный инженер службы пожарной безопасности метрополитена Виктор Яковлев. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу петербургского метрополитена.

Как добавляет «Фонтанка», другие задержанные россияне — владелец компании «Альтернатива» Андрей Ефимов и его посредник, который помогал в осуществлении схемы. В 2017 году администрация метро провела конкурс на независимую оценку пожарных рисков, в нём участвовали восемь компаний, которые были готовы выполнить все работы за 28,5 млн рублей.

Тем не менее, Яковлев отклонил все эти заявки. Он заключил контракт с компанией «Альтернатива», которая хотела за выполнение заказа 92 млн рублей.

Позже следователи посчитали такую стоимость чересчур завышенной и стали подозревать гендиректора фирмы и главного инженера в подделке документов и хищении 66 миллионов рублей. Теперь же следствие будет ходатайствовать, чтобы подозреваемых поместили в СИЗО.

Ранее в Хакасии задержали бывшего заместителя начальника управления СК РФ по региону Вячеслава Павина. Его подозревают в мошенничестве.