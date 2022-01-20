Трое задержаны по делу о мошенничестве при оценке рисков в метро Петербурга
В Санкт-Петербурге задержали трёх человек по делу о мошенничестве на 66 млн рублей при оценке рисков в городском метрополитене. В числе задержанных — главный инженер службы пожарной безопасности метрополитена Виктор Яковлев. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу петербургского метрополитена.
Как
Тем не менее, Яковлев отклонил все эти заявки. Он заключил контракт с компанией «Альтернатива», которая хотела за выполнение заказа 92 млн рублей.
Позже следователи посчитали такую стоимость чересчур завышенной и стали подозревать гендиректора фирмы и главного инженера в подделке документов и хищении 66 миллионов рублей. Теперь же следствие будет ходатайствовать, чтобы подозреваемых поместили в СИЗО.
Ранее в Хакасии задержали бывшего заместителя начальника управления СК РФ по региону Вячеслава Павина. Его подозревают в мошенничестве.