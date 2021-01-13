ФСИН проверяет информацию о пытках в саратовской тюремной больнице

https://static.news.ru/photo/dc8f2a48-55a2-11eb-8692-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области начало проверку по жалобам заключённых на пытки, вымогательства и изнасилования в местной тюремной больнице ОТБ-1. Об этом NEWS.ru сообщил начальник регионального подразделения ведомства Алексей Федотов.

По размещённой в СМИ информации о противоправных действиях в отношении ряда осуждённых в УФСИН России по Саратовской области в настоящее время проводится проверка, — сказано в комментарии Федотова, поступившем в редакцию.

В УФСИН напомнили, что также проверку «исполнения уголовно-исполнительного законодательства и соблюдения прав лиц, находящихся в ОТБ-1», проводят сотрудники прокуратуры региона.

Как писал NEWS.ru, в Саратовской области несколько заключённых, а также их родственники рассказали об издевательствах и вымогательстве в учреждениях регионального УФСИН, в том числе с требованиями о подписании явок с повинной. Сигналы поступали из тюремной больницы ОТБ-1, ИК-13 и ИК-2.

По факту вымогательства денег у заключённого в последнем учреждении СК завёл уголовное дело по п. «а» и «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору с применением насилия).