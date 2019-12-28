https://static.news.ru/photo/c3a424ae-71db-11e9-97bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian FSB press service/Global Look Press

ФСБ показала запись ареста двух граждан России, которые занимались подготовкой терактов в Санкт-Петербурге.

На видеоролике отчетливо видно, как один из мужчин приносит клятву на верность Исламскому государству (запрещённая в России террористическая организация). Также на записи показан обыск в квартире. Правоохранительные органы обнаружили в помещении несколько ножей. Один мужчина был задержан подъезде дома, а второй на улице, передаёт ТАСС.

NEWS.ru писал, что 30 декабря оба подозреваемых дали признательные показания сотрудникам ФСБ.