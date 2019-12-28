Центр общественных связей ФСБ сообщил о получении признательных показаний от двух граждан России.
Мужчины, которые занимались подготовкой терактов на новогодние праздники в Санкт-Петербурге, рассказали на допросе подробности преступления,
Сообщается, что их задержали благодаря данным от американских коллег. Во время обыска у них были обнаружены вещества для изготовления взрывчатки. На данный момент возбуждено уголовное дело по факту подготовки теракта.
Ранее NEWS.ru сообщал о приговоре для фигурантов дела о теракте в метро Санкт-Петербурга. Они получили от 19 лет до пожизненного заключения.
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