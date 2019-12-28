https://static.news.ru/photo/8f557e80-2a5b-11ea-9310-fa163e074e61_660.jpg Фото: fsb.ru

Федеральная служба безопасности России задержала двух россиян.

Их подозревают в подготовке терактов на Новый год в Санкт-Петербурге. Информацию о намерениях двух россиян предоставили американские партнёры, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Представители ведомства отметили, что у мужчин изъяли вещества для изготовления взрывчатки. На данный момент возбуждено уголовное дело.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за информацию, переданную по линии спецслужб, которая помогла предотвратить теракты в России.