Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за информацию, переданную по линии спецслужб, которая помогла предотвратить теракты в России.
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Кроме того, лидеры стран обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, и договорились о дальнейшем сотрудничестве по борьбе с терроризмом.
Как ранее писал NEWS.ru, спецслужбы России в 2019 году предотвратили 54 преступления террористической направленности. Из них — 33 теракта, рассказал глава РФ Владимир Путин.
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