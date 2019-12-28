https://static.news.ru/photo/91a765e0-2a56-11ea-bde4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за информацию, переданную по линии спецслужб, которая помогла предотвратить теракты в России.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, лидеры стран обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, и договорились о дальнейшем сотрудничестве по борьбе с терроризмом.

Как ранее писал NEWS.ru, спецслужбы России в 2019 году предотвратили 54 преступления террористической направленности. Из них — 33 теракта, рассказал глава РФ Владимир Путин.