Спецслужбы России в 2019 году предотвратили 54 преступления террористической направленности. Из них — 33 теракта, рассказал глава РФ Владимир Путин.
Политик добавил, что за последние несколько лет выросло число правонарушений в этой области, которые удалось не допустить. За каждым таким случаем стоят спасённые жизни граждан,
Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники Следственного комитета обнаружили террористическую ячейку, действующую на территории Исправительной колонии № 2 по Республике Калмыкия. Она была создана в 2013 году.
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