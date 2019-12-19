https://static.news.ru/photo/82d24e3e-227e-11ea-841c-fa163e074e61_660.jpg Фото: fsb.ru

Спецслужбы России в 2019 году предотвратили 54 преступления террористической направленности. Из них — 33 теракта, рассказал глава РФ Владимир Путин.

Политик добавил, что за последние несколько лет выросло число правонарушений в этой области, которые удалось не допустить. За каждым таким случаем стоят спасённые жизни граждан, пишет ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники Следственного комитета обнаружили террористическую ячейку, действующую на территории Исправительной колонии № 2 по Республике Калмыкия. Она была создана в 2013 году.