Московский окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге 10 декабря вынес приговор предполагаемым организаторам теракта в петербургском метро. Одному из них — Аброру Азимову — суд назначил пожизненный срок. NEWS.ru узнал, как на решение суда отреагировали адвокаты и пострадавшие.

От 19 лет до пожизненного заключения получили 11 фигурантов дела о теракте в метро Санкт-Петербурга. Самое строгое наказание получил Аброр Азимов, ему вменялась наиболее активная роль в преступлении: по версии следствия, он перечислял деньги исполнителю теракта Акбаржону Джалилову, выезжал с братом в Турцию для участия в террористической организации (Аброр утверждает, что они ездили на свадьбу сестры), а также разговаривал по телефону со смертником (обвиняемый также не признаёт свой голос на фонограмме). Самое мягкое наказание получили Сейфулла Хакимов и Бахрам Эргашев — по 19 лет колонии. Акрам Азимов, Ибрагим и Мухамадюсуп Эрматовы получили 28 лет несмотря на то, что прокуратура просила для них пожизненного заключения. Для оставшихся семи фигурантов дела обвинение просило 27 и 28 лет колонии строгого режима. Содик Ортиков получил 22 года лишения свободы. А Шохиста Каримова, Махамадюсуф Мирзаалимов, Азамжон Махмудов и Дилмурад Муидинов приговорены к 20 годам тюрьмы. Кроме того, всех подсудимых суд оштрафовал на суммы от 500 до 800 тысяч рублей.

Аброр Азимов (в центре) Александр Гальперин/РИА Новости

Ни один из фигурантов не признал вину. Более того, все они рассказывали о пытках и утверждали, что им подбросили улики.

Адвокат сразу четверых подсудимых — Мухамадюсуфа Мирзаалимова, Сейфуллы Хакимова, Бахрама Эргашева и Азамжона Махмудова — Марат Сагитов заявил в комментарии NEWS.ru, что считает приговор незаконным, необоснованным и несправедливым.

Приговор не основан на фактических обстоятельствах дела, будет обжалован. Доказательств вины моих подзащитных в деле не имеется. Марат Сагитов адвокат Мирзаалимова, Хакимова, Эргашева и Махмудова адвокат Мирзаалимова, Хакимова, Эргашева и Махмудова

Также корреспондент NEWS.ru пообщался с пострадавшими во время теракта в апреле 2017 года.

twitter.com/Global Look Press

Марина Кочунова получила серьёзные травмы при взрыве. У неё были открытая черепно-мозговая травма, открытый перелом голени, неполный отрыв трёх пальцев правой стопы, сквозное ранение левого предплечья, обеих молочных желёз, грудной клетки. Однако благодаря своевременной помощи врачей девушка выжила. О приговоре Кочунова узнала от журналиста NEWS.ru.

Пожизненное наказание — это очень хорошо. А остальные сроки... Не думаю, что эти люди могут поменять мировоззрение, даже находясь столь длительное время в тюрьме, — сказала она.

Другая пострадавшая, Надежда Соседова, физических травм не получила, однако пострадала психологически. Вскоре после происшествия у неё начались панические атаки и развилась клиническая депрессия. От комментариев Надежда отказалась, сказав, что ей до сих пор тяжело вспоминать произошедшее.

Взрыв в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в петербургском метро прогремел 3 апреля 2017 года. В результате него погибли 16 человек и более 100 пострадали. По версии следствия, взрывное устройство в действие привёл террорист-смертник Акбаржон Джалилов. Вскоре после происшествия по обвинению в подготовке теракта задержали 11 человек.