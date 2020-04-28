Экс-замглавы Внешпромбанка осудили на шесть лет по делу о хищении

https://static.news.ru/photo/2d66779a-8962-11ea-a89d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичный суд приговорил бывшего заместителя председателя Внешпромбанка Екатерину Глушакову к шести годам лишения свободы. Женщину осудили по уголовному делу о хищении 33,6 млрд рублей. Данной информацией с журналистами 28 апреля поделились сотрудники Генпрокуратуры РФ.

Отмечается, что срок заключения, назначенный Глушаковой, был принят путём сложения наказаний. Осуждённая проведёт шесть лет в колонии общего режима.

Кроме того, инстанция удовлетворила иск потерпевшей стороны — государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» на сумму в 33,6 млрд рублей.

Как было выяснено в ходе судебного разбирательства, Глушакова в течение шести лет выдавала физическим и фиктивным лицам невозвратные кредиты, снимала средства со счетов вкладчиков без их ведома и не только. На подставных лиц были зарегистрированы 286 фирм.

В 2017 году она вместе с президентом Внешпромбанка Ларисой Маркус уже была осуждена за хищение 113,5 млрд рублей. Годом ранее у банка отозвали лицензию, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, районный суд Санкт-Петербурга арестовал имущество экс-директора ОАО «Метрострой» Николая Александрова на 1,8 млрд рублей. Ему вменяются три эпизода растраты на сумму 331 млн рублей: при строительстве Фрунзенского радиуса и бизнес-центра на Левашовском проспекте.