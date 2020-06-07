Экс-начальник московского стрелка назвал его адекватным человеком

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Подозреваемый в стрельбе по прохожим на юго-западе Москвы Дмитрий Павлов был адекватным и компетентным специалистом. Об этом заявил бывший начальник мужчины экс-руководитель ГБУ «Московский аналитический центр в сфере городского хозяйства» Евгений Балашов.

Работал Дима качественно и вполне был специалистом компетентным, профессиональным. Могу только с положительной стороны охарактеризовать его, — рассказал Балашов журналистам РИА Новости.

Павлов отвечал за строительство литейно-проектного завода в Ярцево Смоленской области, а также за другие предприятия, среди которых ЗИЛ, «Серп и Молот» и Тушинский машиностроительный завод.

В воскресенье, 7 июня, мужчина начал стрелять из окна квартиры в доме по улице Строителей в Москве. Пострадали двое прохожих.

Как ранее писал NEWS.ru, соседи Дмитрия Павлова заявили, что в момент инцидента он был сильно пьян. Во время задержания пострадал сотрудник спецподразделения. Павлов получил ранение и позже скончался в больнице.