Открывшему стрельбу на юго-западе столицы грозит пожизненное заключение

https://static.news.ru/photo/e97e8bee-a95a-11ea-9f62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неизвестный мужчина, открывший стрельбу на юго-западе Москвы и ранивший трёх человек, может быть осуждён на пожизненное заключение в местах лишения свободы.

От действий злоумышленника пострадали двое прохожих гражданских и один представитель правоохранительных органов. В отношении «стрелка» возбудили уголовные дела о хулиганстве, покушении на убийство и посягательство на жизнь правоохранителя. Последний пункт может повлечь за собой санкцию в виде пожизненного лишения свободы.

В настоящее время мужчина ещё не был допрошен, рассказал журналистам источник в силовых структурах. Дело в том, что преступник был ранен при задержании, сейчас ему проводят операцию.

Допрос состоится после того, как врачи дадут разрешение, — приводит ТАСС сообщение правоохранителей.

Как ранее писал NEWS.ru, устроивший стрельбу из окна жилого дома на юго-западе Москвы мужчина оказался бывшим чиновником. Дмитрий Павлов работал заместителем главы департамента науки и промышленной политики столицы.