Стрелявший из окна москвич оказался бывшим чиновником мэрии

https://static.news.ru/photo/14ca6c36-a92f-11ea-b012-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Устроивший стрельбу из окна жилого дома на юго-западе Москвы мужчина оказался бывшим чиновником. Дмитрий Павлов работал заместителем главы департамента науки и промышленной политики столицы.

Павлову 50 лет, в начале 90-х он окончил инженерно-строительный институт им.Куйбышева. Работал на руководящих постах в «Автосельхозмаш-холдинге», а также ведущим специалистом отдела машиностроения управления реформирования предприятий департамента науки и промышленной политики, пишет KP.RU.

В 2004 году стрелка назначили заместителем начальника департамента науки и промышленной политики мэрии. Сейчас он числится безработным.

Мужчину прекрасно знают соседи, отмечается, что в момент инцидента он был сильно пьян. Павлов ранил двух прохожих — мужчину и женщину. Также ранен сотрудник спецподразделения, участвовавший в задержании стрелка.

Сейчас Павлов задержан. По некоторым данным, он находится в неадекватном состоянии. Следственный комитет завёл на него дело по двум статьям.

Ранее NEWS.ru сообщал, что три выстрела прозвучали в подъезде дома по улице Строителей в Москве, из окна которого ранее открыл стрельбу мужчина. Улицу оглашали крики и шум из подъезда.