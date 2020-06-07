Стрелявший из окна москвич оказался бывшим чиновником мэрии

Устроивший стрельбу из окна жилого дома на юго-западе Москвы мужчина оказался бывшим чиновником. Дмитрий Павлов работал заместителем главы департамента науки и промышленной политики столицы.
Павлову 50 лет, в начале 90-х он окончил инженерно-строительный институт им.Куйбышева. Работал на руководящих постах в «Автосельхозмаш-холдинге», а также ведущим специалистом отдела машиностроения управления реформирования предприятий департамента науки и промышленной политики,
В 2004 году стрелка назначили заместителем начальника департамента науки и промышленной политики мэрии. Сейчас он числится безработным.
Мужчину прекрасно знают соседи, отмечается, что в момент инцидента он был сильно пьян. Павлов ранил двух прохожих — мужчину и женщину. Также ранен сотрудник спецподразделения, участвовавший в задержании стрелка.
Сейчас Павлов задержан. По некоторым данным, он находится в неадекватном состоянии. Следственный комитет завёл на него дело по двум статьям.
Ранее NEWS.ru сообщал, что три выстрела прозвучали в подъезде дома по улице Строителей в Москве, из окна которого ранее открыл стрельбу мужчина. Улицу оглашали крики и шум из подъезда.
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