Выстрелы слышны в московском доме, из которого стреляли по улице

Три выстрела прозвучали в подъезде дома по улице Строителей в Москве, из окна которого ранее открыл стрельбу мужчина. Улицу оглашают крики и шум из подъезда.
Спецназ просит вызвать скорую помощь. Стрельба последовала в тот момент, когда силовики вели переговоры со стрелявшим мужчиной,
Ранее NEWS.ru сообщал, что следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы, которая случилась на юго-западе Москвы. Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей, будет проходить по делу по двум статьям — о покушении на убийство и хулиганстве. Ранены двое прохожих.
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