Выстрелы слышны в московском доме, из которого стреляли по улице

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Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы, которая случилась на юго-западе Москвы. Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей, будет проходить по делу по двум статьям — о покушении на убийство и за хулиганство.

Об этом рассказала представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Юлия Иванова. Дело открыто после указания руководителя ГСУ СК по Москве Андрея Стрижова, сообщает ТАСС. Ранее NEWS.ru сообщал,...