По факту стрельбы в Москве открыли дело о покушении на убийство

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Мужчина, который вечером 7 июня начал стрелять по прохожим и полицейским на юго-востоке Москвы, имеет психические заболевания, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Стрелявший на улице Строителей имеет психические заболевания, — заявил собеседник агентства. На данное время дебошир всё ещё не задержан. Как писал NEWS.ru, мужчина начал стрелять из окна многоквартирного дома из...