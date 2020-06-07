По факту стрельбы в Москве открыли дело о покушении на убийство

Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы, которая случилась на юго-западе Москвы. Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей, будет проходить по делу по двум статьям — о покушении на убийство и за хулиганство.
Об этом рассказала представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Юлия Иванова. Дело открыто после указания руководителя ГСУ СК по Москве Андрея Стрижова,
Ранее NEWS.ru сообщал, что один человек ранен в ходе стрельбы, устроенной мужчиной. Он несколько раз стрелял из окна жилого дома № 5 по улице Строителей. Известно, что в это время он был пьян.
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