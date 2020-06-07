Полицейский ранен при стрельбе из окна дома на юго-западе Москвы

Полицейский ранен в ходе стрельбы, устроенной неизвестным мужчиной на юго-западе Москвы. Мужчина стрелял из окна жилого дома № 5 по улице Строителей.
Дебошир выстрелил несколько раз. Известно, что в это время он был пьян,
Позже СМИ сообщили, что ранение получил не сотрудник МВД, а другой человек. Среди полицейских пострадавших нет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники правоохранительных органов получили информацию о стрельбе в Москве. В настоящее время ведётся проверка.
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