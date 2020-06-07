Полицейский ранен при стрельбе из окна дома на юго-западе Москвы

https://static.news.ru/photo/aa25a8fa-a8fc-11ea-8e19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейский ранен в ходе стрельбы, устроенной неизвестным мужчиной на юго-западе Москвы. Мужчина стрелял из окна жилого дома № 5 по улице Строителей.

Дебошир выстрелил несколько раз. Известно, что в это время он был пьян, сообщает ТАСС. Вид оружия пока не установлен, подробности тоже неизвестны.

Позже СМИ сообщили, что ранение получил не сотрудник МВД, а другой человек. Среди полицейских пострадавших нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники правоохранительных органов получили информацию о стрельбе в Москве. В настоящее время ведётся проверка.