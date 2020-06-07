Стрельба произошла на юго-западе Москвы

Сотрудники правоохранительных органов получили информацию о стрельбе в Москве. В настоящее время ведётся проверка.
Об этом журналистам «Интерфакса»
ТАСС со ссылкой на источник
Ранее NEWS.ru сообщал, что в северо-восточной части Москвы произошёл конфликт со стрельбой, в результате чего один человек был госпитализирован с огнестрельным ранением. Раненым оказался 24-летний безработный мужчина, который отправил телефонограмму в службу 02 из травмпункта больницы им. А. К. Ерамишанцева.
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