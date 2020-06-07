Стрельба произошла на юго-западе Москвы

https://static.news.ru/photo/7d6a689e-a8f9-11ea-83ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов получили информацию о стрельбе в Москве. В настоящее время ведётся проверка.

Об этом журналистам «Интерфакса» рассказали в ГУ МВД по городу. Инцидент произошёл у дома 5 по улице Строителей. По данным силовиков, пострадавших нет.

ТАСС со ссылкой на источник сообщает , что преступник стрелял из окна дома.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в северо-восточной части Москвы произошёл конфликт со стрельбой, в результате чего один человек был госпитализирован с огнестрельным ранением. Раненым оказался 24-летний безработный мужчина, который отправил телефонограмму в службу 02 из травмпункта больницы им. А. К. Ерамишанцева.