Мужчина в Москве попал в больницу после конфликта со стрельбой

В северо-восточной части Москвы произошёл конфликт со стрельбой, в результате которого один человек был госпитализирован с огнестрельным ранением. Об этом 19 мая журналистам сообщили представители пресс-службе столичного ГУ МВД.
Отмечается, что сообщение от пострадавшего поступило накануне. Раненым оказался 24-летний безработный мужчина, который отправил телефонограмму в службу «02» из травмпункта больницы им. А. К. Ерамишанцева . До этого его госпитализировала бригада скорой помощи в в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. По имеющейся информации, мужчину доставили в медучреждение с огнестрельным ранением.
Примерно в 20:50 на пересечении улиц Вересковая и Кольская неизвестный в ходе конфликта из предмета, похожего на травматический пистолет, произвёл в сторону неработающего мужчины несколько выстрелов, а затем скрылся на автомобиле, — приводитТАСС сообщение пресс-службы главка.
По факту произошедшего в настоящее время полиция начала проводить проверку.
Как ранее писал NEWS.ru, неизвестный выстрелилиз ружья в мужчину на северо-западе Москвы. Этому предшествовал конфликт, причины которого сейчас выясняют правоохранительные органы.