Мужчина в Москве попал в больницу после конфликта со стрельбой

https://static.news.ru/photo/d5bb81a6-9998-11ea-b67c-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

В северо-восточной части Москвы произошёл конфликт со стрельбой, в результате которого один человек был госпитализирован с огнестрельным ранением. Об этом 19 мая журналистам сообщили представители пресс-службе столичного ГУ МВД.

Отмечается, что сообщение от пострадавшего поступило накануне. Раненым оказался 24-летний безработный мужчина, который отправил телефонограмму в службу «02» из травмпункта больницы им. А. К. Ерамишанцева . До этого его госпитализировала бригада скорой помощи в в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. По имеющейся информации, мужчину доставили в медучреждение с огнестрельным ранением.

Примерно в 20:50 на пересечении улиц Вересковая и Кольская неизвестный в ходе конфликта из предмета, похожего на травматический пистолет, произвёл в сторону неработающего мужчины несколько выстрелов, а затем скрылся на автомобиле, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы главка.

По факту произошедшего в настоящее время полиция начала проводить проверку.

Как ранее писал NEWS.ru, неизвестный выстрелилиз ружья в мужчину на северо-западе Москвы. Этому предшествовал конфликт, причины которого сейчас выясняют правоохранительные органы.