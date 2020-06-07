Стрелявший из окна квартиры раненый москвич скончался

Бывший чиновник, который открыл стрельбу из окна квартиры на юго-западе Москвы, скончался от ранений, полученных при задержании. Об этом 8 июня сообщили сотрудники СК РФ.
Стрельбу в столице устроил экс-заместитель главы департамента науки и промышленной политики города Дмитрий Попов. На момент начала инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчина был ранен и задержан. В результате его действий пострадали три человека, один из них — сотрудник правоохранительных органов. В связи с этим одно из уголовных дел, возбуждённых в отношении экс-чиновника, было о посягательстве на жизнь силовика. За подобное преступление, согласно УК РФ, человека могут отправить на пожизненное заключение в места лишения свободы.
Как ранее сообщал источник в силовых структурах, Попова не успели опросить, так как он находился на операционном столе. Позднее в СК заявили, что он скончался, сообщил Telegram-канал Mash.
Ранее NEWS.ru сообщал, что три выстрела прозвучали в подъезде дома по улице Строителей в Москве, из окна которого ранее открыл стрельбу мужчина. Улицу оглашали крики и шум из подъезда.
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