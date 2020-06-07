Стрелявший из окна квартиры раненый москвич скончался

https://static.news.ru/photo/261f33b6-a95e-11ea-9d1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший чиновник, который открыл стрельбу из окна квартиры на юго-западе Москвы, скончался от ранений, полученных при задержании. Об этом 8 июня сообщили сотрудники СК РФ.

Стрельбу в столице устроил экс-заместитель главы департамента науки и промышленной политики города Дмитрий Попов. На момент начала инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина был ранен и задержан. В результате его действий пострадали три человека, один из них — сотрудник правоохранительных органов. В связи с этим одно из уголовных дел, возбуждённых в отношении экс-чиновника, было о посягательстве на жизнь силовика. За подобное преступление, согласно УК РФ, человека могут отправить на пожизненное заключение в места лишения свободы.

Как ранее сообщал источник в силовых структурах, Попова не успели опросить, так как он находился на операционном столе. Позднее в СК заявили, что он скончался, сообщил Telegram-канал Mash.

Ранее NEWS.ru сообщал, что три выстрела прозвучали в подъезде дома по улице Строителей в Москве, из окна которого ранее открыл стрельбу мужчина. Улицу оглашали крики и шум из подъезда.