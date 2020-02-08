Городской суд Петрозаводска арестовал на два месяца бывшего министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексея Кайдалова и замдиректора аэропорта «Петрозаводск» Игоря Волчека. Они обвиняются в получении взятки в 1,5 млн рублей при заключении договора подряда.
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Как писал NEWS.ru, ранее следователи Карелии возбудили уголовное дело в отношении заместителя директора по строительству аэропорта в Петрозаводске, подозреваемого в получении взятки в крупном размере. По данным следствия, он действовал в сговоре с министром по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексеем Кайдаловым. Подозреваемые уже задержаны. Кайдалов был назначен на эту должность в 2018 году. Ранее он занимал пост заместителя губернатора Ненецкого автономного округа.
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