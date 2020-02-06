https://static.news.ru/photo/e37116ea-4901-11ea-ad57-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ

Следователи Карелии возбудили уголовное дело в отношении заместителя директора по строительству аэропорта в Петрозаводске, подозреваемого в получении взятки в крупном размере. По данным следствия, он действовал в сговоре с министром по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии.

С ноября 2019 года по февраль 2020 года подозреваемый, действуя в составе группы лиц, получил от представителей коммерческой организации взятку в сумме не менее 800 тыс. рублей, — сообщили в СУ СК РФ по республике Карелия.

Уточняется, что взятка была дана за содействие в заключении договора подряда на выполнение работ по строительству объекта на территории аэропорта, беспрепятственную приёмку и оплату работ.

Подозреваемые уже задержаны. В ближайшее время следователи решат вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов по этому же делу задержали министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексея Кайдалова. Его также подозревают в получении крупной взятки. Детали этого дела пока не раскрываются. Кайдалов был назначен на эту должность в 2018 году. Ранее он занимал должность заместителя губернатора Ненецкого автономного округа.