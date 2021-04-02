Экс-кондитер пойдёт под суд за участие в банде Басаева

https://static.news.ru/photo/f8fa6502-93a1-11eb-9dd3-96000091f725_660.jpg Фото: Московский городской суд/facebook.com

Следователи завершили расследование уголовного дела против бывшего кондитера из Махачкалы, который был членом банды террориста Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и в сентябре 1999 года напал вместе с боевиками на один из районов Дагестана. Уголовное дело направлено в суд.

Речь идёт о некоем Шамиле Умаханове, который в 2004 году был осуждён на 24 года за бандитизм и участие в незаконных вооружённых формированиях. Террорист познакомился с Басаевым в 1997 году, когда работал кондитером. Он воодушевился успехами боевиков, приехал в Чечню и стал членом отряда террористов. В 1999 отряд численностью около двух тысяч человек напал на Новолакский район Республики Дагестан. По данным следствия, боевики хотели присоединить этот район к запрещённой в России террористической организации «Исламское государство», сообщает «Коммерсант».

Обвинение в отношении Умаханова по ч. 2 ст. 209 «Участие в банде», ст. 279 «Участие в вооружённом мятеже» и ст. 317 «Посягательство на военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов» УК РФ уже утверждено.

Как писал NEWS.ru, тренера по дзюдо в Норильске задержали по подозрению в призывах к терроризму. Против него было возбуждено уголовное дело.