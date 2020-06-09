Ефремову предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека

Актёру Михаилу Ефремову, ставший виновником смертельного ДТП в центре Москвы, предъявили обвинение.
Артиста обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.
В суд поступило ходатайство следствия об избрании Ефремову М. О. меры пресечения в виде домашнего ареста, — сообщили в пресс-службе Таганского суда.
Сторона обвинения просит посадить Ефремова под домашний арест,
Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян.
Актёр задержан и признал вину, ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника ДТП от 5 до 12 лет лишения свободы.
Как ранее писал NEWS.ru, актёр Иван Охлобыстин прокомментировал ДТП со смертельным исходом, виновником которого стал Михаил Ефремов.
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