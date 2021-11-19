Двух подростков задержали за скандальные снимки на фоне храма в Петербурге

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали двух несовершеннолетних, устроивших провокационную фотосессию на фоне храма Спаса на Крови. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, подростков 15 и 17 лет, которые опубликовали в соцсетях снимок с приспущенными штанами на фоне храма, доставили в отдел полиции.

Скандальные фотографии обнаружили полицейские в ходе мониторинга интернета. Сами снимки молодые люди сделали ещё в июле этого года.

На снимке один из парней повернулся к камере лицом, приспустив штаны. Второй отвернулся от камеры и продемонстрировал открытый зад. Фотографию сопроводили подписью «Всем хорошего дня, с вами рынок, ребята».

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ - нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).

Ранее в России уже было заведено три уголовных дела об оскорблении чувств верующих за «обнажённые» фотографии на фоне храмов.

Так, 29 октября мировой суд Тверского района в Москве приговорил к 10 месяцам колонии блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади.

Также попала под уголовное преследование модель Лолита Богданова, опубликовавшая видео, на котором она оголяет грудь на фоне того же храма. Ещё одну девушку задержали в Санкт-Петербурге за фото в трусах на фоне Исаакиевского собора.