Двое детей и четверо взрослых погибли в аварии под Курганом

https://static.news.ru/photo/7842384e-7882-11ea-b4f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жертвами столкновения двух легковых автомобилей в Курганской области стали шесть человек, в числе которых двое детей.

По данным пресс-службы регионального УМВД РФ, авария произошла 17 мая поздним вечером на 15 км автодороги Куртамыш — Прорывное Куртамышского района. Столкнулись Renault Logan под управлением водителя 1962 года рождения и «ВАЗ-2114» под управлением водителя 1993 года рождения.

В результате ДТП водители автомобилей, а также пассажиры автомобиля «ВАЗ-2114» — женщина 1997 года рождения и мужчина 1977 года рождения — от полученных телесных повреждений скончались на месте, — сообщили в ведомстве.

Дети из автомобиля ВАЗ скончались во время транспортировки в больницу в автомобиле скорой помощи. Семилетнюю пассажирку отечественной машины доставили в реанимацию.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Крымском районе Краснодарского края произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. Столкнулись два легковых автомобиля. В данный момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.