Два снаряда упали в «зелёной зоне» Багдада, где расположены посольства и правительственные учреждения.
Информации о жертвах и разрушениях пока нет,
Как писал NEWS.ru ранее, имам шиитов в Ираке Моктада ас-Садр прокомментировал взаимоотношения между Ираном и американской стороной. По его мнению, кризис между странами можно считать «завершённым». Также он призвал все шиитские группировки Ирака проявлять сдержанность и содействовать выводу американских войск мирным путём
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