https://static.news.ru/photo/92def8d8-325d-11ea-b97c-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/BFMTV

Два снаряда упали в «зелёной зоне» Багдада, где расположены посольства и правительственные учреждения.

Информации о жертвах и разрушениях пока нет, передаёт РИА Новости со ссылкой на собственные источники. Как сообщает канал Al-Mayadeen, в Багдаде слышны звуки воздушной тревоги, в том числе, у посольства Соединённых Штатов.

Как писал NEWS.ru ранее, имам шиитов в Ираке Моктада ас-Садр прокомментировал взаимоотношения между Ираном и американской стороной. По его мнению, кризис между странами можно считать «завершённым». Также он призвал все шиитские группировки Ирака проявлять сдержанность и содействовать выводу американских войск мирным путём