https://static.news.ru/photo/5c88d1b6-491c-11ea-9ea4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рейсовый автобус, который следовал из Горловки в Севастополь, опрокинулся на трассе около населённого пункта Новоазовск. В результате происшествия два человека погибли.

В автобусе находилось 29 пассажиров. Пострадало 22, в том числе трое детей. На данный момент на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются детали инцидента, пишет РБК.

Причиной автокатастрофы мог стать обильный снегопад. Из-за него МЧС ДНР ввело режим чрезвычайной ситуации.

Ранее NEWS.ru сообщал о ДТП с участием 10 автомобилей в Красноярском крае. Информация о пострадавших не поступала.