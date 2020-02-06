Рейсовый автобус, который следовал из Горловки в Севастополь, опрокинулся на трассе около населённого пункта Новоазовск. В результате происшествия два человека погибли.
В автобусе находилось 29 пассажиров. Пострадало 22, в том числе трое детей. На данный момент на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются детали инцидента,
Причиной автокатастрофы мог стать обильный снегопад. Из-за него МЧС ДНР ввело режим чрезвычайной ситуации.
Ранее NEWS.ru сообщал о ДТП с участием 10 автомобилей в Красноярском крае. Информация о пострадавших не поступала.
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