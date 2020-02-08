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В Нижегородской области погиб мальчик, катавшийся на «ватрушке», сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошёл в городе Городце в тот момент, когда мальчик 2006 года рождения на «ватрушке» выкатился с откоса на проезжую часть дороги.

Водитель иномарки, двигавшейся по дороге, не успел затормозить и совершил наезд на ребёнка, — цитирует сообщение РИА Новости.

Подросток погиб сразу. Отмечается, что водитель иномарки имеет стаж вождения семь лет, на момент инцидента он был трезв и с места ДТП не скрывался. Полиция проводит проверку происшествия.

Ранее NEWS.ru писал о страшной аварии в Забайкалье. Там автобус с пассажирами слетел с трассы в районе станции Куэнга. Он направлялся из Читы в Сретенск. В салоне рейсового автобуса находился 41 человек. В результате ДТП погибли 19 человек, пострадали — 22, при этом четверо из них самостоятельно покинули место происшествия.